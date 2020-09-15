11 сентября в 16.03 диспетчеру ПСЧ-69 поступило сообщение о возгорание в гараже в Татарске. По прибытии на место пожара было установлено, что пожар произошел в одном из автомобилей марки «Газель», который был установлен внутри гаража. Условиями, способствовавшими распространению пожара, явились взрывы газобаллонного оборудования транспортных средств. В результате пожара гараж огнем уничтожен полностью, а также три автомобиля марки «Газель». Предполагаемая причина пожара - неисправность одного из транспортных средств. Площадь пожара составила 400 кв.м. На ликвидацию пожара привлекались две единицы техники и восемь человек личного состава.



