Спортивная афиша

22 сентября в ледовом дворце спорта «Юность» стартует чемпионат Татарского района по хоккею «Кубок генерал–лейтенанта К.Ф. Телегина» сезона 2020 – 2021 гг. Торжественное открытие состоится в 19.40.

25-27 сентября в Татарске состоится 50-й юбилейный турнир по городошному спорту «Золотая осень». Турнир традиционно будет посвящен памяти мастера спорта СССР М.С. Перевозкина. Участие в соревнованиях примут лучшие игроки из Новосибирской, Омской областей и других регионов. Игры пройдут на городошном корте стадиона «Локомотив». Торжественное открытие состоится в 12.45, начало турнира – в 13.00.

26-27 сентября в Татарске состоится традиционный турнир по футболу «Кубок осени». Трофей команды разыграют на футбольном поле лыжной базы «Берёзовая роща». Торжественное открытие состоится в первый день турнира в 10.45, начало игр - в 11.00.