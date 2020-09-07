С 1 сентября в нашем районе льготные категории граждан получили право бесплатного проезда по четырем городским маршрутам.

Откликнувшись на многочисленные обращения жителей, руководство города, района, при поддержке областных властей достигло договоренности с тремя перевозчиками о предоставлении права безвозмездного проезда для льготных категорий граждан. Речь идет о пенсионерах, ветеранах, инвалидах и других группах.

Теперь, предъявив соответствующий документ, подтверждающий статус, лица льготных категорий могут не оплачивать проезд на шести ГАЗелях маршрутов №1, 2, 3 и 8.

Компенсировать затраты перевозчиков будут из бюджета на основании предоставляемых ими данных. Отметим, что подобная практика работала в городе раньше, но была приостановлена.

Льготный проезд распространен и в других районах нашей области, в том числе у наших соседей — в Барабинске. Теперь замечательная возможность сократить транспортные расходы получили и льготные категории жителей Татарского района.