Вопросы реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Новосибирской области в 2020 году были рассмотрены 3 сентября на совещании под руководством первого заместителя Губернатора Юрия Петухова. «Работы проведено уже много, но впереди еще более крупные задачи. Все основное «тяжелое» медицинское оборудование закуплено, мы ожидаем его поставку до 1 декабря. Сейчас важно завершить все ремонтные работы для того, чтобы быть готовыми к установке этого оборудования. Кроме того, мы в этом году должны открыть новые центры амбулаторной онкологической помощи, региональный сосудистый центр. Для дальнейшего выстраивания работы и выполнения ее в запланированные сроки необходимо понять, на какой стадии сейчас мы находимся», – отметил Юрий Петухов.

Выступивший с основным докладом заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Александр Колупаев доложил о ходе исполнения региональных проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» и других. В рамках проектов в государственных учреждениях здравоохранения региона развернуты масштабные ремонтные работы отделений и помещений, производится закупка оборудования, в том числе «тяжелого» (КТ, МРТ и др.). Среди масштабных работ – открытие в 2020 году трех центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) на базе Искитимской ЦГБ, Карасукской ЦРБ и Татарской ЦРБ. На базе Центральной клинической больнице Академгородка ведутся работы по организации регионального сосудистого центра №3 (РСЦ). Кроме того, в этом году запланировано строительство 42-х фельдшерско-акушерских пунктов, работы на некоторых объектах уже ведутся.

О проведении ремонтных работ, закупке оборудования в рамках реализации мероприятий нацпроекта «Здравоохранение» на совещании первому вице-губернатору также доложили главные врачи некоторых городских и районных больниц.

Юрий Петухов отметил, что открыть новые центры амбулаторной онкологической помощи и региональный сосудистый центр, а также построить ФАПы, необходимо строго до конца 2020 года. Создание новых объектов системы здравоохранения является важной задачей в рамках нацпроекта, поскольку такая работа направлена на доступность получения квалифицированной медицинской помощи пациентам, что особенно важно для жителей сельских районов области.

Также на совещании с докладом о реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении» выступил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов. В рамках проекта планируется создание инфраструктуры электронной очереди в учреждениях здравоохранения региона, приобретение телемедицинских стоек, разработка программных продуктов по диспансеризации, сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям и др.