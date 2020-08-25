- В районном Доме культуры состоялась череда торжественных награждений, приуроченных к 95-летию района.- 13 августа в доме культуры «Родина» состоялось чествование выпускников, получивших аттестат с отличием. Мероприятие прошло с соблюдением всем необходимых профилактических мер.- Министр образования Новосибирской области Сергей Владимирович Федорчук посетил образовательные организации Татарского района в рамках своего рабочего визита. Помимо знакомства с объектами министр ответил нашей съёмочной группе на актуальные вопросы, которые волнуют обучающихся и их родителей перед новым учебным годом.- В рамках празднования 95-тилетия Татарского района наш город с рабочей поездкой посетил двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Виктор Маркин.- Искусство на колёсах. В рамках Национального проекта «Культура» состоялось торжественное вручение ключей от многофункционального передвижного автоклуба.- В честь юбилея Татарского района на различных спортивных площадках прошли праздничные соревнования и торжественные мероприятия.