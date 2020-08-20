19 августа из пос. Новояркуль Чановского района бригада скорой помощи доставила в райбольницу 38-летнего мужчину с ножевыми ранениями брюшной полости. При поступлении потерпевший ничего не пояснил. О данном факте медработники сообщили в МВД. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался сосед потерпевшего в возрасте 45 лет, который пояснил, что нанес потерпевшему два удара ножом в результате ссоры во время совместного распития спиртных напитков. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».