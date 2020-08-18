- Татарский район с рабочим визитом посетил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. 6 августа глава региона побывал в школе-интернате и детском саду №8, познакомился с ходом благоустроительных работ в городе, встретился с руководителями сельхозпредприятий нашего района- 11 августа в актовом зале администрации города Татарска под председательством Юрия Вязова состоялось совещание о планируемых ремонтных работах в образовательных организациях за счёт средств «Народного бюджета». Также в рамках этого проекта состоится ремонт в учреждениях культуры Татарского района- Жители Татарска с начала августа могут наблюдать, как на некогда заброшенном пустыре почти в центре города разворачивается большая стройка. Завозятся материалы, гудит техника, строители устанавливают бордюры, равняют площадки под будущее асфальтовое и иное покрытие. По адресу Ленина 45-а идёт строительство городского парка.- 20 лет "на крыльях времени". Литературно-музыкальный клуб «Седьмое небо» отметил очередной юбилей. 7 августа в библиотеке, с соблюдением профилактических мер, прошло мероприятие, посвященное этому событию.- В Татарском районе продолжается конкурс «Мисс Татарский район 2020». Проходит он в режиме онлайн, а это значит, что посмотреть на программу участниц может любой желающий, не выходя из дома. Не только посмотреть, но и определить обладательницу звания «Мисс зрительских симпатий».