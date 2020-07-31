В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Чановскому району установил подозреваемого в краже из частного дома по улице Школьной в селе Полтавка, совершенную в августе 2018 года. Неизвестный, путем срыва запорного устройства на входной двери, проник в жилище, где похитил деньги в сумме 5 тысяч 500 рублей. По подозрению в совершении преступления установлен 40-летней местный житель. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража). В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.