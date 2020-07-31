17 июля 2020 г. в Татарский районный суд поступило уголовное дело по обвинению Кабальникова А.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ. Кабальников А.В. обвиняет в том, что в начале мая 2019 г. передал по средствам электронной почты свои фотографии, а также иные документы неустановленному дознанием лицу, заплатив при этом 28 000 рублей. В конце мая 2019 г. он по почте получил конверт, в котором находилось заведомо поддельное водительское удостоверение на его имя, изготовленное не производством АО «Гознак». Данное водительское удостоверение Кабальников А.В. стал незаконно хранить, перевозить в целях использования и использовал в период с мая 2019 г. по 12.03.2020 г., пока его действия не были пресечены сотрудниками ДПС ГИБДД МО МВД России «Татарский». Дело назначено к слушанию на 13-00 часов 3 августа 2020 года.