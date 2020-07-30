Заместитель Татарского межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя с. Новопервомайское Татарского района Новосибирской области.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в апреле 2020 года в ходе распития алкогольных напитков между двумя жителями села в квартире обвиняемого произошла словесная ссора, в ходе которой у обвиняемого сформировался умысел на причинение смерти потерпевшему.

Используя нож в качестве оружия, злоумышленник нанес потерпевшему не менее 9 ударов в живот и грудь. Из-за несовместимых с жизнью повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Уголовное дело рассмотрит по существу Татарский районный суд Новосибирской области.