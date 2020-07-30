По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в Новосибирской области, в Татарском, Чистоозерном, Здвинском районах в период с 31 июля по 3 августа ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность 5 класса.

Увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров (источник возможных ЧС – высокий класс пожарной опасности).

Всем важно помнить, что самой действенной профилактической мерой возникновения пожаров является соблюдение правил пожарной безопасности, аккуратность и осмотрительность в повседневных делах. Обнаружив возгорание, следует незамедлительно сообщить об этом по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России - «101» или по телефону "112".