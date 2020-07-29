Сотрудники патрульно-постовой службы линейного пункта полиции на станции Татарская задержали двоих жителей Омска в возрасте 20 и 22 лет, которые ночью нанесли краской рисунки на два вагона электропоезда. Граффитисты рассчитывали похвастать результатами своей деятельности и ожидали, что утром поезд отправится в Омск. Однако состав поехал по маршруту в Барабинск. Транспортные полицейские обнаружили правонарушителей на одной из посадочных платформ спящими после бессонной ночи.

В ходе проверки установлено, что поклонники спрей-арта давно увлекаются культурой уличных изображений, легально участвовали в занятиях граффити в Омке, где для этого выделяются специальные места – заборы и стены домов. Но позже последовало развлечение незаконным способом - молодые люди приехали на станцию Татарская и нанесли свои ники на вагоны.

В настоящее время проверка продолжается. По ее результатам будет принято решение о привлечении задержанных к административной либо уголовной ответственности. Кроме того, работники железной дороги устанавливают размер ущерба, причинённого граффитистами, и затрат на устранение рисунков.