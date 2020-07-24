За весь период распространения короновирусной инфекции на территории Российской Федерации среди жителей Чановского района зарегистрировано 11 случаев заболевания по состоянию на 23.07.2020, в том числе:

- 5 заболевших заразились на территории Чановского района; из них 3 выздоровели, 2 проходят лечение.

- 6 заболевших заразились за пределами территории Чановского района и проходили лечение в медицинских учреждениях г. Новосибирска.

Среди контактных 1 человек находится на самоизоляции.

Оперативный штаб по координации действий и сбору информации при главе Чановского района В. И. Губера еженедельно расследует каждый случай заражения короновирусной инфекцией на территории Чановского района.