- В районном центре продолжается строительство дворовых площадок в рамках федерального проекта « Формирование комфортной городской среды». На объекте «Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома» по ул.Никишкиной заканчивается монтаж детской игровой площадки.- Школы Новосибирской области начнут учебный год в обычном режиме. Соответствующие поручения глава Новосибирской области дал 13 июля в ходе оперативного совещания в Правительстве региона.- В Татарском районе, в рамках юбилейного года Победы, продолжают проходить праздничные мероприятия. В Увальском состоялась торжественная церемония открытия обновлённого памятника односельчанам - участникам Великой Отечественной войны. Впервые мемориал был открыт 7 ноября 1974 года.- С 2017 года на территории Новосибирской области реализуется Федеральный проект «Детский спорт». В июне текущего года Татарский район присоединился к этой программе и принял участие в социальной рекламе «Герои с нашего двора!»- Администрация Татарского района проводит конкурс по благоустройству. Побороться за звание лучшего могут муниципальные образования, предприятия, индивидуальные предприниматели и все жители нашего района.- Студия «День за днём» готовит к выходу новый документальный фильм о Татарском районе. Основой упор в картине будет сделан на историю. Авторы планируют рассказать о самых старых поселениях, которые, в том числе, появились и задолго до образования самого Татарского района.- Одно из самых старых сёл Татарского района - это Кочнёвка. Сегодня уже никто не сможет назвать точный год его образования. Однако краеведы села довольно кропотливо изучают его историю от 19 века до наших дней. Съемочная группа студии «День за днём» побывала в школьном музее и узнала, какие интересные экспонаты находятся в этом хранилище истории.