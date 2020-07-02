Во Всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России приняли 1 млн. 34 тыс. 82 жителя Новосибирской области. Недействительными были признаны 11 тыс. 551 бюллетень. За изменения в Конституцию голоса отдали 698 тыс. 857 человек (67,58%), против изменений проголосовали 323 тыс. 674 человека (31,3%). Явка по области составила более 47%. В том числе по Новосибирску – 35,17%, по районам – 65,63%.

В Татарском районе явка составила 64,7%: проголосовали 18 тыс. 869 граждан из 29 тыс. 163. Недействительными были признаны 221 бюллетень. За изменения проголосовали 13 тыс. 597 человек (72%), против – 5 тыс. 51 человек (26,77%).

В Усть-Таркском районе из 8 тыс. 916 избирателей на участки пришли 6 тыс. 603 человека – явка 74%. 4 тыс. 544 человека (68,8%) поддержали внесение изменений в Конституцию, 1 тыс. 973 гражданина (29,8%) сказали поправкам «нет».

Рекордная явка в 79,7% зафиксирована на голосовании в Чановском районе: из 18 тыс. 695 избирателей на участки явились 14 тыс. 908 человек. Недействительными признаны 109 бюллетеней. Одобрили изменения 11 тыс. 205 человек (75,1%), не одобрили – 3 тыс. 594 человека (24,1%).

По данным ГАС Выборы