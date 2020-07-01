На имя депутата Совета депутатов Татарского района Тофига Агасалим оглы Гусейнова ежедневно поступают обращения от жителей района. Как правило, это проблемы, связанные со сферой ЖКХ, ветхого жилья, жилья для многодетных семей, вопросы оказания медицинских услуг, благоустройства придомовой территории и юридические вопросы.

30 мая 2020 г. через интернет-приемную депутата поступило обращение от жительницы города Татарск Лилии с просьбой помочь с благоустройством детской площадки во дворе ее жилого многоэтажного дома по улице Ленина.

«У нас во дворе нет детской площадки, одна только захудалые качели, а детишек в нашем дворе много. Пожалуйста, посодействуйте нам», - пишет Лилия.

Депутат выехал лично на место, посмотрел двор и принял решение сделать подарок жителям этого двора и 26 июня за свой личный счет изготовил и установил качели.

Обращаем внимание, что оставить обращение можно через интернет-приемную депутата на сайте: https://www.tofigguseynov.com