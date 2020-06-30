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По оперативным данным на территории Татарского района на 30.06.2020 г. больных COVID - 38 человек. За сутки выявлено больных COVID + 13. Выздоровевших нарастающим итогом - 12 человек.
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