Skip to content
Сегодня:
Завтра:
Вход
Регистрация
Восстановить пароль
Кабинет
Главная
Новости
Блоги
Добавить
Частные объявления
Город
Карта нарушений
100 лет Татарску
Афиша
Справка
Автобусы
Поезда
Сайты
Организации
Литературная карта
Программа "Отчий дом"
Фото
Фотогалерея
Панорамы
Газета
Архив
Контакты
Погода
О сайте
Меню
30.06.2020 | 11:53
Информатор
342
По оперативным данным на территории Татарского района на 30.06.2020 г. больных COVID - 38 человек. За сутки выявлено больных COVID + 13. Выздоровевших нарастающим итогом - 12 человек.
Источник:
Администрация Татарского района
В Татарском районе сельские жители смогут играть в бильярд благодаря поддержке депутата
В Татарске полицией при поддержке спецназа обезврежена банда торговцев героином
Добавить комментарий (0)
Ваше имя:
*
Сколько 700 плюс 20?
В данный момент, комментариев нет.