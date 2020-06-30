Жители Новомихайловского и Зубовского муниципальных образований Татарского района обратились к депутатам Законодательного собрания Новосибирской области с просьбой оказать содействие в покупке бильярдных столов в учреждения культуры. В июне 2020 г. данное оборудование учреждения приобрели за счет областной субсидии при поддержке депутатов. Наказ выполнил депутат Игорь Равильевич Умербаев. Теперь жители смогут провести свой досуг, играя за новыми и удобными бильярдными столами.