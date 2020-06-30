- 22 июня первые лица города и района возложили цветы к Вечному огню на Мемориальном комплексе г. Татарска в знак памяти и уважения воинам – землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Памятные мероприятия в нашем районе прошли не только в этот день.

- Губернатор Андрей Травников поддержал включение регионального проекта «Самбо в школу» в федеральный проект «Детский спорт». Он позволит создать условия для занятий самбо во всех районах Новосибирской области. В 2020 г. запланировано открытие спортзалов для самбо в пяти учебных заведениях области, в том числе в Первомайской школе Татарского района.

- В минувшие выходные по адресу Ленина 99 состоялось открытие обновленной детской площадки. В приобретении всех горок, скамеек, качелей, иначе говоря, малых форм, безвозмездно, посредством благотворительной программы, помогла компания «Газпром - Томск». Устанавливала площадку бригада из Красноярска.

- Студенты Татарского политехнического колледжа продолжают сдавать демонстрационные экзамены. На этот раз доказывали свой профессионализм будущие повара. И судя по тому, какие изысканные блюда, они готовили, в скором времени выпускники смогут себе найти работу не только в столовых, но и в ресторанах.

- Смелых, красивых и уверенных в себе девушек приглашают к участию в конкурсе «Мисс Татарский район - 2020». Конкурсы красоты для нашего города явление редкое, но вовсе не новое.