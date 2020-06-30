Засуха угрожает сельскохозяйственным культурам. Еще в пяти районах области - Венгеровском, Татарском, Чистоозерном, Здвинском и Доволенском ввели режим ЧС. Таким образом, особый режим теперь на территории 11 районов. В каждом районе работают комиссии по оценке дефицита влаги в почве и ущерба, который засуха наносит угодьям. До 10 июля все данные передадут в региональный минсельхоз, а затем специалисты подготовят предложения по поддержке пострадавших хозяйств. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, аграрии рассчитывают собрать хороший урожай зерновых в этом году - не менее 2,5 миллиона тонн. Это почти на 7 процентов больше, чем годом ранее. Связано это с увеличением посевных площадей.