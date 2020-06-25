Добавить комментарий (1)

Новые колесные тракторы МТЗ отправятся в Кыштовский, Краснозерский, Татарский, Убинский, Куйбышевский лесхозы Новосибирской области.

Как отметил Андрей Даниленко, региону нужна современная техника, чтобы сохранять и восстанавливать лесные массивы. «В весенний пожароопасный период, благодаря новой технике, лесоводам удалось удержать ситуацию с лесными пожарами под контролем, не допустить чрезвычайных происшествий. Поэтому важно укреплять лесхозы новым спецоборудованием. Спецтехнику планируется использовать для опашки территорий, в работах по агроуходу за лесными растениями, также она будет работать на пожарно-химических станциях в лесничествах Новосибирской области», – подчеркнул министр.

Всего в 2020 году для подведомственных региональному минприроды учреждений лесной отрасли проведена закупка лесопожарной техники и лесохозяйственного оборудования на сумму 42,3 млн рублей. На эти средства закуплено 179 единиц лесопожарного оборудования и техники, в том числе 6 малых лесопатрульных комплексов на базе автомобиля УАЗ, 51 единица тепловизоров, 46 единиц переносных генераторов, 4 беспилотных системы БАС, 8 мобильных пожарных резервуаров. По словам Андрея Даниленко, приобретенная техника позволит оперативно маневрировать силами и средствами в пожароопасный период.Национальный проект «Экология» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт проекта в 2019 году утвержден Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.Ключевые цели нацпроекта – эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами водоснабжения, сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания новых особо охраняемых природных территорий, экологическое оздоровление водных объектов, обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов.