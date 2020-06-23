Городской Дом культуры г. Татарска объявил о районном конкурсе красоты «Мисс Татарский район - 2020», посвященном 95-летию района.

"Мы точно знаем, что каждая девушка обладает удивительной красотой. И если вы готовы к новому - приглашаем вас принять участие в проекте! Мы поможем вам раскрыть свою индивидуальность, почувствовать себя королевой своего собственного стиля, который вы создадите сами! Мы гарантируем вам незабываемые впечатления, новые знакомства, приятные сюрпризы!" - говорится в объявлении о конкурсе.

￼К участию в конкурсе допускаются девушки, проживающие на территории Татарского района, в возрасте от 18 до 35 лет, обладающие приятными внешними данными, стройным пропорциональным телосложением, обаянием, артистизмом, коммуникативными навыками.

￼Заявки принимаются в срок до 01.07. 2020 года.