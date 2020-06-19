С 22 до 27 июня будет производиться замена плит устройств заграждения переезда и резинокордного настила на переезде, расположенном на 2875 км. в Дмитриевском сельсовете Татарского района. На время ремонта движение может осуществляться через переезд на 2844 км. При необходимости через ремонтируемый переезд будет осуществляться пропуск автомобилей аварийных служб. Для пропуска спецтранспорта (автомобили пожарной службы, скорой помощи и аварийной газовой службы) подготовлены брусья и деревянные щиты, сообщает Калачинская дистанция пути.