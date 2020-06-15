13 июня в 23.30 от дома в Больничном переулке в селе Усть-Тарка был угнан автомобиль «ВАЗ 21061». 72-летний хозяин транспортного средства сообщил о случившемся в полицию. На место была направлена следственно-оперативная группа. Вскоре сотрудники полиции обнаружили угнанный автомобиль у дома по ул. Матросова в селе Усть-Тарка. По подозрению в совершении преступления был установлен 24-летний внук потерпевшего. В содеянном он сознался. Полицейскими установлено, что подозреваемый нигде не работает и ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и аналогичное преступление. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.