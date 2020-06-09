Предварительные итоги 2019/2020 учебного года назвали в министерстве образования Новосибирской области. 1200 выпускников региона претендуют на награждение медалью «За особые успехи в учении» по итогам 2019-2020 учебного года. Уточненная информация о количестве медалистов появится после 18 июня, когда все общеобразовательные организации выдадут аттестаты о среднем общем образовании выпускникам 11 классов. VN.ru публикует предварительные данные о количестве выпускников-медалистов в Новосибирской области.

Лидеры:

Новосибирск – 788;

Бердск, Новосибирский район – по 51;

Карасукский район – 25;

Куйбышевский – 24;

Тогучинский – 21;

Черепановский – 19;

Ордынский – 18;

Татарский – 17;

Барабинский, Искитимский – по 15;

Искитим, город Обь – по 14;

Купинский – 13;

Баганский – 12.

Менее десяти медалистов:

Чулымский – 9;

Мошковский, Каргатский – по 8;

Сузунский, Венгеровский, Усть-Таркский, Краснозерский – по 7;

Доволенский, Чановский, Коченевский – по 6;

Убинский, Болотнинский и Кольцово – по 5;

Чистоозерный – 4;

Здвинский, Колыванский, Маслянинский, Кочковский – по 3;

Северный – 1.

В Кыштовском районе претендентов на получение медали «За особые успехи в учении» нет. Начиная с 2019 года, золотые медалисты должны подтверждать свои награды высокими баллами на ЕГЭ. В этом году из-за коронавирусной инфекции правила изменились: медали получат выпускники 11 классов без учета результатов ЕГЭ и при условии, что они имеют итоговые отметки «отлично» по всем предметам, передает ТАСС. Единый госэкзамен будет проведен только для тех выпускников, которые собираются поступать в вузы. Добавим, что в 2019 году в Новосибирской области выпускниками стали 14490 человек, из них 1001 получили медали. Наибольшее количество медалистов было в Новосибирске (639), Бердске (47), в районах области – Новосибирском (37), Куйбышевском (26), Барабинском (21), Карасукском (19), Черепановском (18), Татарском (16), в городе Искитиме (16). Ежегодно медалисты со всей области встречаются на Губернаторском приеме «Золотые надежды России», однако в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией в этом году торжественный прием для лучших выпускников, скорее всего, отменят. Ранее выпускники региона услышали последний звонок в онлайн-режиме – из-за ограничительных мер торжественные линейки проводились в интернете.