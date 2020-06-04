Администрация Татарска обращает внимание жителей города, имеющих задолженность по уплате имущественных налогов - налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налога (срок уплаты был не позднее 1 декабря 2019 года). Уплата законно установленных налогов и сборов - одна из основных конституционных обязанностей граждан.

Администрация города призывает граждан исполнить обязанность по уплате налогов и погасить имеющуюся задолженность.

На сегодня налоговые поступления - основной источник пополнения муниципального бюджета, от них зависит обеспечение социальными гарантиями жителей нашего города, создание необходимых условий для жизнедеятельности учреждений социальной сферы, культуры, реализация социальных программ, проведение мероприятий в области благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.

Особого внимания заслуживают имущественные налоги - налог на имущество физических лиц и земельный налог, поступления от которых в полном объеме идут в бюджет города Татарска.

Физические лица уплачивают имущественные налоги на основании уведомлений, сформированных налоговыми органами. Уточнить информацию о задолженности можно по телефону 20-671, либо обратившись в инспекцию по городу Татарску для получения квитанции об уплате налогов.

Уважаемые жители города, поддержите городской бюджет, исполните обязанность по уплате налогов. Внесите свой вклад в развитие родного города!

Администрация города Татарска Новосибирской области