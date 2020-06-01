В Новосибирской области зарегистрирован случай смертельного травмирования на железной дороге. В минувшие выходные в дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Барабинск поступило сообщение о том, что на 2882 километре пикета № 7, станции Татарская машинист грузового поезда применил экстренное торможение, предотвращая наезд на человека. Однако трагедии избежать не удалось. Погибшим оказался 80-летний житель города Татарска.В настоящее время сотрудниками ЛО МВД России на станции Барабинск устанавливаются все обстоятельства, при которых местный житель получил несовместимые с жизнью травмы.



На железной дороге запрещено:

- ходить по путям и проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5-ти метров от крайнего рельса;

переходить и перебегать через пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров;

- переходить через путь сразу же после прохода поезда в одном направлении, не убедившись в отсутствии поезда встречного направления;

- подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки;

- проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не оборудованным дорожками для прохода пешеходов;

- бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего поезда.