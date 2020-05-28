27 мая в 22.45 в Чановском районе на 5-м километре автодороги «Аул Аялу – с. Отреченское» 30-летний водитель мотоцикла Урал», следовавший в направлении с. Отреченское, не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет по ходу движения с последующим наездом на дерево. В результате ДТП на месте от полученных травм скончался 36-летний пассажир мотоцикла. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства происшествия.



