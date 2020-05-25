Заместитель Татарского межрайонного прокурора Денис Вайн утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Татарское АТП».

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, директор общества, не обеспечив охрану труда, незаконно допустил своего работника к демонтажу створки распашных ворот авторемонтной мастерской с использованием грузоподъемного оборудования.

Обвиняемый не проверил при выполнении работ технические возможности стального троса, в результате чего произошел его разрыв и падение ворот на работника, которому причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено мировому судье 1-го судебного участка Татарского района для рассмотрения по существу.