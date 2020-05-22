На 22 мая на территории Татарского района зарегистрировано 5 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Под медицинским наблюдением на дому находится 24 человека, здоровы.

Напоминаем о необходимости соблюдения мер профилактики: избегать посещения эпидемически неблагополучных территорий, контакта с людьми, имеющими симптомы ОРВИ, носить маску, мыть руки с мылом с обработкой кожными антисептиками, соблюдать дистанцию между собой 1,5-2 метра, при возникновении симптомов ОРВИ, пневмонии ( повышение температуры, кашель, насморк, чиханье, першение в горле, затруднение дыхания и т.д.) немедленно вызвать на дом медицинского работника.





Как сообщает региональный оперштаб, на 22 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 79 человек. Выписаны с выздоровлением 53 пациента.

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в регионе – 1960, в том числе 128 детей. 826 человек выздоровели, скончались 25 пациентов.

В отделениях реанимации сегодня находятся 67 человек. На ИВЛ – 16 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализировано 50 детей с подозрением на коронавирус, в том числе – с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска – 1500.

3 человека госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, 6 человек находятся в Черепановской ЦРБ, 4 – в Сузунской, 2 – в Коченевскую, 4 пациент – в Карасукской ЦРБ и 1 человек госпитализирован в Куйбышевскую ЦРБ.

Всего в Новосибирской области проведено 89 242 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2626 человека, 15062 – сняты с наблюдения.