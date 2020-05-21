20 мая прокурор Новосибирской области Яков Хорошев в режиме видеосвязи принял проживающих в Татарском районе граждан.

На личный прием обратилось 5 жителей района о нарушении их трудовых прав (на оплату труда), несоблюдении благоприятных условий проживания, невыполнении собственниками магазинов санитарно-эпидемиологических требований законодательства (отсутствие у продавцов магазинов дезинфицирующих средств, масок и перчаток) и иным вопросам.

По поручению прокурора области Татарский межрайонный прокурор уже оперативно принял меры реагирования к устранению нарушений закона, в частности, по требованию прокуратуры восстановлен проезд к многоквартирным домам по улице Ленина в г. Татарске.

По всем поступившим обращениям организованы проверки с привлечением контролирующих органов. Итоги рассмотрения взяты на контроль.