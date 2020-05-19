Жители села Отреченского Чановского района рассказали в социальных сетях о водоснабжении населённого пункта. По их словам, воду, «как в старые добрые времена», дают по расписанию.

- Вода идёт из водопровода, можно сказать по часам. Утром в восемь её ещё нет, а вечером часов в десять - уже нет. Как поливать огород, если не всегда можно попить, умыться или хотя бы просто помыть руки? Вот и как нам жить? 21-й век на дворе, а мы как в старые добрые времена, ждём, когда пойдёт вода, - написали жители села на странице паблика АСТ-54.

По их словам пить воду невозможно, у неё неприятный запах. Использовать фильтры дорого - их хватает максимум на три дня.

Новый водопровод в селе сделали в 1997 году, но башня осталась старая. В прошлом году, рассказывают жители, с них собрали по тысяче рублей на новую водонапорную башню.

- Привезли осенью, когда земля замёрзла, установили. И что? Стоит как памятник. Правда, маленько, наклонилась. Подключить не могут - то зима, теперь там сыро, потом будет жарко, а затем снова незаметно наступит зима. А мы ждём и ждём, — сетуют отреченцы.



