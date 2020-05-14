С 25 мая администрация города Татарска объявляет о начале приёма документов по выдвижению кандидатов для занесения на городскую Доску Почёта.

Занесение на Доску Почёта производится ежегодно и является формой общественного признания высоких заслуг и морального поощрения за достижения в решении социально-значимых для жителей города задач, весомый вклад в развитие государственной власти и местного самоуправления на территории города Татарска, экономическое развитие города, культуру, защиту Отечества, воспитание, просвещение, спорт, охрану здоровья, жизни и прав граждан, профессиональное мастерство, плодотворную творческую и благотворительную деятельность.

Документы в соответствии с Положением о Доске Почета города Татарска и утвержденной формой Представления к занесению на Доску Почета города Татарска Новосибирской области принимаются до 15 июня 2020 года включительно по адресу: г. Татарск, ул. Ленина, 96, кабинет № 15 (начальник отдела организационно-контрольной, кадровой и правовой работы администрации города Татарска) должны содержать ходатайство на имя главы города Татарска, за подписями руководителя учреждения и председателя трудового коллектива (или председателя профкома), заверенное официальной печатью.

К ходатайству прилагаются:

- для учреждений, организаций, творческих коллективов – информация о результатах деятельности;

- для граждан:

характеристика на кандидата, в которой отражаются сведения о кандидате (фамилия, имя, отчество, дата рождения, род занятий или характеристика выполняемой работы с указанием должности, стажа, основных этапов трудовой биографии, участия в общественной деятельности), с описанием заслуг и достигнутых успехов;

Контактный телефон: 8 (383 64) 2-18-74.