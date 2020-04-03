Добавить комментарий (1)

1 апреля в Межмуниципальный отдел МВД России «Татарский» поступило заявление от 70-летнего жителя Татарска. Заявитель сообщил, что находился в гостях, а когда вернулся домой обнаружил пропажу денежных средств в размере 116 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали – 29-летнюю жительницу поселка Чаны, ранее привлекавшуюся к уголовной ответственности за подделку документов и мошенничество. Выяснилось, что за несколько дней до кражи женщина вместе со своей знакомой приезжала к потерпевшему. Во время застолья она увидела, где мужчина хранит деньги. После чего злоумышленница, узнав о том, что пенсионер уехал к ее подруге в гости в Чаны, решила воспользоваться ситуацией. Она приехала в Татарск, проникла в квартиру потерпевшего и, похитив деньги, уехала домой.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции изъяли у подозреваемой около 70 тысяч рублей. Проводится расследование.