- Коронавирус - слово, которое последние несколько недель мы регулярно видим и слышим во всех новостях и социальных сетях. В регионе введён режим повышенной готовности и создан оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции. В нашем районе тоже приняты все необходимые меры.
- Приближаются весенне-полевые работы. Во всех хозяйствах района ведется активная работа по ремонту сельскохозяйственной техники.
- В проблемах жителей Увальска и Ускюля разбирались на минувшей неделе глава Татарского района Юрий Маркленович Вязов, а также специалисты различных отделов и служб района.
- В рамках государственной программы Российской федерации комплексного развития сельских территорий министерством сельского хозяйства России предусмотрена реализация ряда мероприятий. Все они связаны с кредитованием жителей небольших населённых пунктов
- Специалисты комплексного центра социального обслуживания населения помогли детям с проблемами в развитии поверить в себя и найти своё место в обществе. Это стало возможным благодаря проекту, разработанному сотрудниками отделения дневного пребывания.
- На минувшей неделе стартовал муниципальный этап 4 областного фестиваля творчества работников образовательных учреждений «Признание - 2020». Педагоги и ученики со всего района проявляют свои таланты в вокальном искусстве, хореографии и других номинациях.
- Приближаются весенне-полевые работы. Во всех хозяйствах района ведется активная работа по ремонту сельскохозяйственной техники.
- В проблемах жителей Увальска и Ускюля разбирались на минувшей неделе глава Татарского района Юрий Маркленович Вязов, а также специалисты различных отделов и служб района.
- В рамках государственной программы Российской федерации комплексного развития сельских территорий министерством сельского хозяйства России предусмотрена реализация ряда мероприятий. Все они связаны с кредитованием жителей небольших населённых пунктов
- Специалисты комплексного центра социального обслуживания населения помогли детям с проблемами в развитии поверить в себя и найти своё место в обществе. Это стало возможным благодаря проекту, разработанному сотрудниками отделения дневного пребывания.
- На минувшей неделе стартовал муниципальный этап 4 областного фестиваля творчества работников образовательных учреждений «Признание - 2020». Педагоги и ученики со всего района проявляют свои таланты в вокальном искусстве, хореографии и других номинациях.
Источник: ОТС Татарск