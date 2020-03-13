Барабинская транспортная прокуратура по обращению одного из пассажиров провела проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В своем обращении заявитель сообщил, что пассажиры отправлявшегося 23 января 2020 г. с 3-го пути пассажирского поезда №138 сообщением Чаны-Новосибирск и провожающие их лица для посадки в вагоны вынуждены были далеко за пределами перрона обходить стоявший на 1-м пути товарный состав, двигаясь по заснеженной насыпи и переходя через рельсы, не имеющие безопасного перехода.

В ходе проверки изложенные в обращении доводы нашли свое подтверждение. Установлено, что Новосибирским центром организации работы железнодорожных станций вопреки требованиям закона не осуществлена расцепка грузового поезда, стоявшего на железнодорожном пути между зданием железнодорожного вокзала и железнодорожным путем, где останавливался пассажирский поезд. Кроме того, одновременно с движением отходившего со станции пассажирского поезда по соседнему пути был осуществлен пропуск встречного грузового поезда, что создало угрозу безопасности провожающих граждан.

В этой связи транспортным прокурором начальнику Новосибирского центра организации работы железнодорожных станций внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, по результатам рассмотрения которого дежурному по железнодорожной станции Чаны объявлен выговор. Кроме того, в отношении указанного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 11.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Информацию о нарушениях прав пассажиров необходимо направлять в Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру по адресу: 630003, г. Новосибирск, ул. Саратовская, 13, тел.\факс 8 (383) 241-04-46, а также через общественную приемную на официальном сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры (www.zsproc.ru).

Поступившие в адрес прокуратуры сведения будут проверены, по выявленным нарушениям закона приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.