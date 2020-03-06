29 февраля в поселке Озерный в ночное время с территории фермы был угнан трактор МТЗ-80. Заявление в полицию о данном преступлении поступило от директора животноводческого хозяйства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения полиции «Усть-Таркское» Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» были задержаны ранее судимые жители посёлка Озерный в возрасте 25 лет и 31 года. Угнанный трактор был найден в районе деревни Родькино.

Во ходе выяснения обстоятельств полицейские установили, что подозреваемые во время распития спиртных напитков решили проехать в соседнюю деревню Родькино к своим знакомым с целью продолжить употребление алкоголя. С этой целью они угнали трактор, однако топлива до конца маршрута не хватило. Бросив транспортное средство, они пешком вернулись обратно.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Трактор возвращен законному владельцу. Расследование продолжается.