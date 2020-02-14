9 февраля в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» поступила информация об угоне автомобиля ВАЗ-21124 от дома по улице Школьной в селе Кушаги, принадлежащему 31-летнему жителю этого же села. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан 21-летний житель села Кушаги Усть-Таркского района. Ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угон». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Автомобиль найден. Расследование продолжается.