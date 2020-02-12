11 февраля в город е Татарске из гаража, расположенного на улице Островского, неизвестный совершил угон автомобиля «Ниссан Санни». Владелица транспортного средства обратилась с заявлением в полицию.

Вскоре сотрудники Госавтоинспекции Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» по ориентировке у дома по улице Октябрьской задержали угнанный автомобиль. За рулем транспортного средства находился сын потерпевшей – 20-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу и угон.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.