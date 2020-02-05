Новосибирский молодежный драматический театр «На окраине» с 14 февраля по 30 марта выступит с большим гастрольным туром – артисты представят постановки для взрослых и детей в девяти районах области и в Новосибирске.

Среди спектаклей гастрольной программы – «Вольница», «Тайна злой колдуньи» и др. Кроме того, будут сыграны постановки, посвященные 75-летию Великой Победы – баллада «Не покидай меня» и сказка «Лешка и звезда». Спектакли будут сыграны в девяти районах – Краснозерском, Кочковском, Здвинском, Доволенском, Каргатском, Татарском, Чистоозерном, Куйбышевском и Барабинском.

«Театр «На окраине» вносит большой вклад в формирование культурной среды региона, в духовно-эстетическое просвещение жителей отдаленных территорий Новосибирской области, приобщая их к театральному искусству», – подчеркнул и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.