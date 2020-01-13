11 января в 14:33 (вр.местн.) в ремонтно-технической мастерской в населенном пункте Щербаки Усть-Таркского района. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из здания шел густой черный дым. В здании находилось три трактора, бензовоз и машина УАЗ. Открытое горение было ликвидировано в 15:51 (вр.местн.). В результате данного пожара огнем уничтожен трактор на площади 10 квадратных метров и повреждена кровля здания на площади 400 квадратных метров. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ. На реагирование привлекались 16 человек личного состава и 4 единицы техники.