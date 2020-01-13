В Межмуниципальный отдел МВД России «Татарский» поступило сообщение от 41-летнего жителя город а Татарска. Обратившийся рассказал, что после совместного распития спиртных напитков знакомый похитил из его дома продукты питания и скрылся. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил более 2,5 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого – 30-летнего местного жителя, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.