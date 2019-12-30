В ночь на 27 декабря неизвестным от дома по улице Ленина в г. Татарске был угнан автомобиль ВАЗ-2107, принадлежащий 31-летнему жителю город а Татарск.

В течение нескольких часов по ориентировке сотрудниками полиции автомобиль был обнаружен у дома по улице Спартака. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен и задержан подозреваемый в совершении угона. Им оказался ранее уже судимый 19-летний местный летний житель.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угон». Мужчина сознался в содеянном, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Автомобиль изъят и возвращен законному владельцу.