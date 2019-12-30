25 декабря в 18:30 (мест) поступило сообщение о нарушении подачи холодного водоснабжения в н.п. Селиш, Усть-Таркского района.

Под отключение попали 29 частных жилых домов (проживает 103 человека, из них 26 детей), 2 социально-значимых объекта (ФАП, ДК). Причина - выход из строя погружного насоса и заиливание скважины. Население оповещено. Подвоз питьевой воды организован. (1 автоцистерной администрации Усть-Тарского района). Руководством района проводится подготовка проектно-сметной документации на бурение новой скважины.

26 декабря подрядной организацией ООО «Буровик» пробурено 50 метров (всего планировалось пробурить 50 м) новой скважины разведывательным буром.

28 декабря проводились работы по бурению скважины под обсадную трубу.

29 декабря продолжаются работы по бурению скважины под обсадную трубу. На окончание работ по бурению под обсадную трубу потребуется 2-3 дня.

Предварительно срок окончания работ по восстановлению водоснабжения намечен на 2 января 2020 года.