В деревне Васильевка Чановского района Новосибирск ой области воспитатели забыли во время прогулки несовершеннолетнюю воспитанницу детсада «Родничок». О происшествии рассказали очевидцы.

По словам местных жителей, трёхлетняя девочка на морозе гуляла одна у здания детского сада. Её заметила двоюродная сестра.

Инцидент произошёл в понедельник, 23 декабря. Жители деревни рассказали, что группа, в которую ходит девочка, состоит из десяти человек. Жители деревни недоумевают, как можно было забыть ребёнка.