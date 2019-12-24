13 декабря на торжественном мероприятии, посвященном 70-летию со дня образования Детской школы искусств «Радуга» состоялась церемония вручения свидетельств губернатора Новосибирской области для одарённых детей и творческой молодежи в сфере культуры и искусства на 2019-2020 учебный год. Свидетельства обучающимся ДШИ «Радуга» вручила главный специалист отдела профессионального искусства, культурного наследия и образования министерства культуры Новосибирской области, кандидат исторических наук Н.Г. Федина.





Для школы - это торжественное и значимое событие, поскольку трое обучающихся нашей школы: Диана Устименко, обучающаяся 7 класса отделения фортепиано, Алексей Куликов, обучающийся 7 класса отделения народных инструментов (аккордеон), Илья Чепеленко, обучающийся 7 класса отделения сольного пения (народный вокал) были удостоены такой награды.

Поздравляем ребят с этим высоким достижением и желаем дальнейших успехов в покорении новых творческих высот!



