13 декабря на торжественном мероприятии, посвященном 70-летию со дня образования Детской школы искусств «Радуга» состоялась церемония вручения свидетельств губернатора Новосибирской области для одарённых детей и творческой молодежи в сфере культуры и искусства на 2019-2020 учебный год. Свидетельства обучающимся ДШИ «Радуга» вручила главный специалист отдела профессионального искусства, культурного наследия и образования министерства культуры Новосибирской области, кандидат исторических наук Н.Г. Федина.
Для школы - это торжественное и значимое событие, поскольку трое обучающихся нашей школы: Диана Устименко, обучающаяся 7 класса отделения фортепиано, Алексей Куликов, обучающийся 7 класса отделения народных инструментов (аккордеон), Илья Чепеленко, обучающийся 7 класса отделения сольного пения (народный вокал) были удостоены такой награды.
Поздравляем ребят с этим высоким достижением и желаем дальнейших успехов в покорении новых творческих высот!
В Новосибирской области стипендии в размере 1000 рублей (на период с
сентября по декабрь 2019 г.) и 1 500
рублей (на период с января по август 2020 г.) ежемесячно в 2019/20 учебном году
будут получать одаренные и талантливые дети из 30 районов и 5 городов. Это: учащиеся детских музыкальных,
художественных школ и детских школ искусств Новосибирской области, участники
художественной самодеятельности домов и дворцов культуры из районов области и
др.
В Новосибирской области стипендии в размере 1000 рублей (на период с сентября по декабрь 2019 г.) и 1 500 рублей (на период с января по август 2020 г.) ежемесячно в 2019/20 учебном году будут получать одаренные и талантливые дети из 30 районов и 5 городов. Это: учащиеся детских музыкальных, художественных школ и детских школ искусств Новосибирской области, участники художественной самодеятельности домов и дворцов культуры из районов области и др.