Барабинская транспортная прокуратура выявила нарушения в деятельности эксплуатационных вагонных и вагоноремонтных депо

Барабинской транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства в сфере безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта.

Установлено, что вопреки требованиям закона должностными лицами вагоноремонтных депо Барабинск и Татарская, а также эксплуатационных вагонных депо Инская и Входная не соблюдался технологический процесс ремонта вагонов и замены их запасных частей. В эксплуатационных вагонных депо на транспортных средствах выявлены неисправности тормозного оборудования, ходовой части и другие дефекты, угрожающие безопасности движения.

В этой связи Барабинским транспортным прокурором начальникам указанных предприятий железнодорожного транспорта внесены представления, по результатам рассмотрения которых пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, некачественно отремонтированные вагоны и детали направлены на повторный ремонт.

Наряду с этим по постановлениям транспортного прокурора 18 работников привлечены к административной ответственности, предусмотренной частью 6 статьи 11.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ("Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене").