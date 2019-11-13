Избавиться от накопившейся мелочи смогут жители Новосибирской области – акция «Дни приема монеты» пройдет с 18 по 24 ноября. Подобные мероприятия достаточно редки – в 2019 году такая акция проводится всего во второй раз, сообщает Сибирское ГУ Банка России.

Семнадцать банков согласились бесплатно принимать от жителей НСО мелочь в обмен на банкноты и памятные монеты с 18 по 24 ноября. Акция будет доступна в 105 банковских отделениях для жителей Новосибирска, Барабинска, Бердска, Искитима и Куйбышева. В Татарске мелочь обменять можно будет в офисе банка «Левобережный».

В некоторых офисах участники акции смогут получить в обмен на мелочь памятные монеты из серий «Российская (советская) мультипликация», «Древние города России» и «Российская Федерация».

«Дни приемы монеты» позволяют активнее возвращать металлические деньги в оборот. Только с начала этого года Банк России в нашем регионе выпустил в оборот монет на общую сумму свыше 179 миллионов рублей. При этом на руках у граждан остается каждая третья монета.

«Хранящиеся в копилках и кошельках монеты – незадействованный для расчетных операций ресурс. Ведь срок службы металлических денег достигает 25 лет, что в несколько раз больше, чем у банкнот», – отметила замначальника Сибирского ГУ Банка России Лариса Галкина. Начиная с 2017 года, когда была проведена первая акция, новосибирцы вернули в оборот около 6,5 миллиона монет.

Для удобства обмена участникам акции рекомендуют предварительно рассортировать мелочь по номиналам. Условия обмена необходимо уточнять в конкретных офисах. В обычные дни за обмен металлических денег банки могут брать комиссию. Однако мелочь можно всегда бесплатно положить на банковский вклад или оплатить ей любые товары или услуги – отказ в приеме монет незаконен.