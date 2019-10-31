1-3 ноября в Татарске в ЛДС «Юность» пройдет хоккейный турнир в честь Дня народного единства.

Торжественное открытие соревнований состоится 1 ноября в 19.45.

В 20.00 начнется матч «Сибирские волки» (Татарский район) – «Чаны»

2 ноября в 14.00 сыграют «Колос» (Доволенский район) и «Зевс» (Омск), в 17.00 встретятся «Зевс» и «Чаны», в 20.00 «Сибирские волки» будут играть с «Колосом».

3 ноября в 10.00 начнется матч «Колос» - «Чаны», в 13.00 «Сибирские волки» проведут встречу с «Зевсом», по окончании которой пройдет церемония награждения.