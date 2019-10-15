Добавить комментарий (1)

Новым директором ФСИН стал уроженец Татарска Новосибирской области. Пост директора ФСИН с 2012 года занимал генерал-полковник Геннадий Корниенко, от должности его освободил президент. 8 октября директором Федеральной службы исполнения наказания был назначен Александр Калашников.

Александр Петрович Калашников родился 27 января 1964 г. в Татарске. Окончил Новосибирское высшее военное командное училище, Высшие курсы военной контрразведки КГБ, а затем академию ФСБ в Москве. Начиная с должности оперуполномоченного в 1987 г., Калашников дослужился до замруководителя одного из подразделений центрального аппарата ФСБ, успев побывать в контрразведке. Затем несколько лет будущий глава ФСИН провел в управлении «М» ФСБ, которое занимается противодействием коррупции в правоохранительных органах, и в Контрольной службе центрального аппарата ФСБ. С 2011 по 2017 год он возглавлял управление ФСБ России по республике Коми, а в мае 2017 г. был назначен главой УФСБ России по Красноярскому краю. Сейчас Калашников находится в звании генерал-лейтенанта.